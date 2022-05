Ärger über Wucher-Preise : Café am Düsseldorfer Rheinufer verlangt 23,90 Euro für Eisbecher

Es gibt viel Kritik im Internet für das Café Ra Luna am Rheinufer. Die Eisbecher seien überteuert, heißt es von Kunden, und die Getränke auch. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Ein Café am Rheinufer in Düsseldorf bekommt im Internet böse Kommentare ab. Abzocke und Wucher-Preise – so lautet das nahezu einhellige Feedback zum Angebot des Ra Luna. Im Internet rumort es gewaltig. Die Betreiber verteidigen ihre Preise.