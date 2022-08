Gefragte Referenten in Düsseldorf : Im Maxhaus starten wieder die Mittwochgespräche

Düsseldorf Das Herbstprogramm liegt vor. Die Traditionsveranstaltung leitet künftig der Chef des Maxhauses persönlich. Er plant auch einige Innovationen.

Mit dieser für ihn neuen Aufgabe ist der 57-Jährige der fünfte Leiter der traditionsreichen Kooperationsveranstaltung von katholischer Kirche in Düsseldorf und Volkshochschule. Monsignore Carl Klinkhammer, von 1947 bis 1988 Pfarrer an der Bunkerkirche, hatte die Vortragsreihe 1961 gegründet. Bemerkenswert: Mit Krawczack tritt nun eins der von ihm getauften Kinder bei den Mittwochgesprächen in seine Fußstapfen. Auch zu Professor Hans Waldenfels, der die Leitung 1976 übernahm, gibt es eine Verbindung. „Er war während meines Studiums mein Professor für Fundamentaltheologie“, erzählt der Düsseldorfer. Und mit Michael Hänsch hat er bereits früher in der Jugendseelsorge zusammengearbeitet. Peter Krawczack wird ab diesem Mittwoch um 18 Uhr die Referenten im Klosterhof des Maxhauses an der Schulstraße 11 in der Carlstadt begrüßen.