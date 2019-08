Meine beste Freundin : Ihre Freundschaft begann auf dem Spielplatz

Düsseldorf Renate Buschmann lernte ihre Freundin Ulrike Neukamm auf dem Spielplatz kennen, doch mittlerweile zieht es die beiden Frauen lieber in die Berge.

Seit 2008 ist Renate Buschmann Leiterin der Stiftung „imai“ (inter media art institut), die die deutsche und internationale Videokunst ab den 1970er Jahren repräsentiert. Und seit ihrem ersten Arbeitstag in Düsseldorf ist sie dieser Stadt verfallen. „Ich liebe die Kunstszene hier ganz und gar – und diese Liebe zur Kunst verbindet mich auch mit meiner besten Freundin Ulrike Neukamm , die als Oboistin viel auf Konzertreisen unterwegs ist und in Köln lebt.“

So lernten wir uns kennen Renate Buschmann erinnert sich: „1998 haben uns unsere damals zweijährigen Söhne zusammengebracht. Die beiden wurden in einer Kölner Elterninitiative betreut und so trafen wir uns dort fast jeden Tag. Häufig ging es danach noch auf den Spielplatz und irgendwann erzählten wir uns nicht nur etwas über Erziehungs- oder Beziehungsprobleme, sondern erkannten auch viele andere Gemeinsamkeiten.