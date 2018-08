Düsseldorf: Ibiza-Sounds im Beachclub am Open-Air-Kino

DJ-Party : Ibiza-Sounds im Beachclub am Open-Air-Kino

Manuela Jansen (Schauspielerin und Agentur Platzek), Schauspieler Roman Winkels mit DJane „IngeBorg“ (v.l.) Foto: Oliver M. Klamke

Düsseldorf Chillen in Urlaubsambiente mit Sonnenuntergängen – das ist im Beachclub am Open-Air-Kino am Rhein möglich. Und die coolen Partys gibt’s dazu.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Beachclub unterhalb des Open-Air-Kinos lockt täglich mit kühlen Getränken und Strandatmosphäre an den Rhein. Nun wurde es elektronisch in der sandigen Area. Die „Private Monkey“-Party feierte ihr 13-jähriges Bestehen. Der Sender „Ibiza Live Radio“ war mit den DJs Miss Luna, Wolfgang Filz, Miss Disk und Lana in Düsseldorf zu Gast. Den besonderen Zauber machte für viele Gäste auch dieser Umstand aus: Die Party wurde auf www.ibizaliveradio.com und auf „Ibiza White FM 103.7“ live übertragen. „Die Stimmung war gigantisch, und das super Wetter spielte uns wunderbar in die Hände“, sagte die Mitorganisatorin Manuela Jansen.

Fans der 90er Jahre können sich gleich doppelt freuen: Die „90s Open Air“-Party ist zwei Mal im Beachclub zu Gast. Sowohl am kommenden Samstag, als auch am 18. August (Samstag). Die Party beginnt jeweils um 13 Uhr, Einlass ab 18 Jahren. Tickets online unter www.90sopenair.ticket.io.

Alexander Platzek ist mit seiner gleichnamigen Agentur neuer Betreiber der Gastronomie zur Jubiläumssaison des Alltours-Kino „Filmnächte unter Sternen“ und dem Beachclub. Außerhalb des Partyprogramms lädt der Club täglich ab 15 Uhr und am Wochenende ab 13 Uhr zum Chillen in Urlaubsambiente mit Sonnenuntergängen ein.

Anlässlich der Filmfachmesse gibt es heute Abend eine Sondervorstellung. Eine deutsche Sommer-Komödie wird bereits vor dem bundesweiten Start über 1000 Kino-Betreibern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt. Der Beachclub ist dann geräumt, da seine Überdachung hoch gefahren und als Leinwand genutzt wird.

(bpa)