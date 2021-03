Wo in Düsseldor ein Bully-Mix einen Irokesen-Schnitt bekommt : Schicke Schnitte für Pudel und Terrier

Düsseldorf Viel Arbeit und große Leidenschaft prägen das Leben der Hundefriseure. Sie kamen an Corona-Zwangspausen vorbei. Nur 36 von ihnen praktizieren in Düsseldorf.

Seit 1982 hat Rose Nuggel ihr Pudel-Paradies am Niederkasseler Kirchweg. Viel früher schon startete ihre Laufbahn als Hundefriseurin allerdings – nämlich 1965. Trotz ihrer 72 Jahre denkt sie noch lange nicht ans Aufhören. „Hunde sind mein Leben, schon als junges Mädchen wollte ich etwas mit den Tieren machen“, erzählt sie bei einem Besuch in ihrem Salon. „Ein Ausbilder erkannte meine Leidenschaft und brachte mich mit dem Hundeatelier an der Corneliusstraße zusammen, das es damals noch gab. Da machte ich dann eine zweijährige Ausbildung zur Hundefriseurin“, berichtet die gebürtige Elleranerin.

So lange dauert eine Ausbildung heute nicht mehr, wie Nuggel sagt. Mittlerweile ist eine Fortbildung zum Groomer (englisch für Hundefriseur) in drei Monaten möglich, allerdings muss der Azubi dafür bezahlen – nämlich rund 3000 Euro. An Nuggels Wand hängen zahllose Fotos von Hunden, die sie mal frisierte, ihre Mops-Dame Dolly wacht mit scharfem Blick aus ihren Glubschaugen vom Mini-Sofa im Schaufenster aus über das Geschehen im Salon. Ordentlich zu tun hat Rose Nuggel, nicht nur Pudel, sondern auch alle anderen Rassen bekommen bei ihr die richtige Pflege. Yorkshire Terrier sind hier Kunden, jede Menge Mischlinge und Doodles – das sind salopp gesagt Hybridhunde. Ein Pudel gemixt mit einem Labrador etwa ist ein Labradoodle. „Auch die brauchen einen speziellen Haarschnitt“, sagt Nuggel. Beim Rauhaardackel Emma, der just beim Besuch unserer Redaktion aufgehübscht wird, wird überschüssiges Fell behutsam mit der Hand herausgezupft. „Ich mache auf jeden Fall keinen Schicki-Micki-Quatsch, schon gar nicht bei Pudeln“, sagt Nuggel klar.