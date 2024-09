Initiative in Düsseldorf „Herzwerk“ von Schauspielerin Jenny Jürgens feiert 15 Jahre Geburtstag

Auch eine neue Freundin hat Stella dort gefunden. Dagmar lebt seit 2007 in Düsseldorf und hat schon viel Negatives in ihrem Leben erlebt. Durch einen Zufall sei sie auf das Herzwerk aufmerksam geworden und lernte dort Stella kennen. „Wir Senioren müssen uns hier nur anschauen und wissen direkt Bescheid, was los ist.“ Und Seniorin Do ergänzt: „Hier fühlt es sich nicht an, als sei man eine Bedürftige, sondern einfach wie eine Seniorin.“