Hertie-Preis in Düsseldorf : Auszeichnung für Selbsthilfeprojekt

Düsseldorf Mit ihrem Projekt „F.U.MS“ will Daniel Bunk anderen an Multiple Sklerose erkrankten Menschen Mut machen. Dafür wurde er jetzt zusammen mit seinen Mitstreitern ausgezeichnet.

Daniel Bunk war wütend, schockiert, er ärgerte sich maßlos. Als man ihm vor acht Jahren die Diagnose „Multiple Sklerose“ (MS) präsentierte, stellte er sich die typischen Fragen wie: Warum ich? Wie geht es weiter, beruflich und privat? „Im Verarbeitungsprozess hat die Wut nachgelassen, die Emotionen haben sich gedreht. Aus wutgeladener Energie entwickelte sich positiver Wille“, verrät Bunk. Also entwickelte der Mitarbeiter eines Musikmagazins mit „Fuck U Multiple Sclerosis – Turning anger into hope“ (F.U.MS) eine Hoffnung spendende moderne Art von Selbsthilfegruppe für an MS-Erkrankte. „Ich habe mich natürlich über die Krankheit informiert und im Zuge der Beschäftigung mit MS erinnerte ich mich, dass wir in unserem Musikmagazin einmal eine Story über Aaron Solowoniuk, den MS-erkrankter Schlagzeuger der Rockband Billy Talent, gemacht haben. Er rief bereits im Jahr 2006 F.U.MS in Kanada ins Leben“, erläutert Bunk. Im Internet gestalteten Bunk und seine Mitstreiter Nils Klein, Achim Stemel, Anne Schmidt und Sabrina Giese eine deutsche F.U.MS-Version (fums-nrw.org), organisierten eine Facebook-Gruppe, einen Youtube-Kanal und laden alljährlich die inzwischen 654 Mitglieder starke Facebook-Gruppe zu einem Barbecue ein. F.U.MS-NRW gibt umfassende Informationen über die Erkrankung und fördert den Austausch mit anderen Betroffenen. Für dieses ehrenamtliche Engagement erhielten Bunk und Klein jetzt den „Preis für Engagement und Selbsthilfe“ der gemeinnützige, Hertie-Stiftung. „Mit ihrem Projekt F.U.MS haben Daniel Bunk und Nils Klein aus ihrem Ärger eine Kampfansage gegen die Erkrankung gemacht. Sie haben innovative Angebote für junge Menschen geschaffen: Information und Austausch in Verbindung mit Konzerten und Videos. Für diesen mutigen und zukunftsweisenden Einsatz zeichnet die Hertie-Stiftung die Initiative F.U.MS und ihre beiden Initiatoren mit dem Hertie-Preis für Engagement und Selbsthilfe 2019 aus“, erläutert Eva Koch, Leiterin Multiple-Sklerose-Projekte bei der Hertie-Stiftung. Den Preis im Wert von 5000 Euro übergaben Koch sowie Sabine Schipper und Andrea Arntz von der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft NRW. „Das Geld geht eins zu eins in unsere Projekte, unter anderem in die Finanzierung des Barbecues im kommenden Jahr“, so Bunk.