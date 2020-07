Talk im Düsseldorfer AQ : Heribert Klein lädt zum Kaffee-Klatsch

Düsseldorf Der Kaffee-Klatsch von Unicef-Gala-Organisator Heribert Klein scheint sich zu einer Institution zu entwickeln. Am Mittwoch bat er Pater Elias von den Dominikanern zum Gespräch. Der erzählte von seinem spannenden Werdegang und seiner ersten Liebe.

„Als es darum ging, was ich werden will, da hätte ich wohl nie an Feuerwehrmann gedacht, eher an Zoodirektor“, erzählte der Prior. Aus einem besonders religiösen Haushalt komme er übrigens nicht, „meine Mutter war evangelisch, mein Vater aus der Kirche raus, aber bei uns wurde sehr viel über Glaubensfragen diskutiert“. Eine Art Mini-Job in jungen Jahren in der Bibliothek der Dominikaner hätte schließlich den Ausschlag für seine „Berufswahl“ gegeben.