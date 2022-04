Zivilcourage-Preis für Klitschkos : Heine-Kreis-Vorsitzender reiste nach Kiew zu den Klitschko-Brüdern

Düsseldorf/Kiew Als Vorsitzender des Vereins Heinrich Heine Kreis reiste Andreas Turnsek in die ukrainische Hauptstadt Kiew. Ziel war es, die Klitschko-Brüder zu treffen, die einen Preis erhalten sollen. Der Kriegs-Horror ging dabei auch an Turnsek nicht vorbei.

Turnsek reiste in der vergangenen Woche in diese vom Krieg gebeutelte Stadt. Hintergrund war die Begleitung eines Hilfstransports von Düsseldorf nach Kiew. „Der fährt zwei Mal wöchentlich und wird organisiert vom ehemaligen Düsseldorfer Physiotherapeuten der Klitschkos, Aldo Vetere.“ Turnsek wollte sich auch ein Bild von der Situation und dem großen Bedarf an Hilfsgütern machen. Eine Urkunde zur Auszeichnung brachte er auch nach Kiew. „Geplant war ein Treffen mit beiden Klitschko-Brüdern, doch da sie während meiner drei Tage dort von morgens bis abends in Kiew und Umgebung unterwegs waren, kam es nicht dazu.“ In drei Tagen habe er fünf Luftalarme erlebt. „Die gesamte Innenstadt ist voller Panzersperren, Kontrollstellen, Kiew ist im Kriegsmodus.“