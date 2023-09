Schnitzel, Haxe und Würstchen In diesem Düsseldorfer Brauhaus aßen Harry und Meghan zu Abend

Sozusagen auf der Zielgeraden in Düsseldorf scheint Prinz Harry zunehmend ins pralle Leben der Stadt einzutauchen. Am Donnerstagabend zum Beispiel aßen er und seine Frau Meghan in der zweiten Schumacher-Gaststätte in Düsseldorf, im Goldenen Kessel in der Altstadt, zu Abend.