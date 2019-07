Lifestyle-Festival in Düsseldorf : Große Mode-Party im Kö-Bogen

Düsseldorf Die „Vogue“ kommt nach Düsseldorf: Am 6. September steht die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt ganz im Zeichen von Mode und Lifestyle.

Viele haben die Modeparty mit Shoppen bis Mitternacht – bekannt als Vogue Fashion’s Night Out – noch in bester Erinnerung, die das Modemagazin „Vogue“ gemeinsam mit der Stadt Düsseldorf über etliche Jahre erfolgreich stets zum Auftakt der Herbst-Saison in den Geschäften rund um die Königsallee inszeniert hat. Es wurde bis in den späten Abend geshoppt, Sekt getrunken, gefeiert. Seit 2011 fand die Veranstaltung statt – 2018 gab es aber keine Neuauflage mehr, mit der Kooperation war Schluss, die finanziellen Mittel wurden gestrichen. Eine Überraschung für viele war das. Umso mehr wollen der Düsseldorfer Breuninger-Geschäftsführer Andreas Rebbelmund und Andreas Stolz vom Kö-Bogen-Eigentümer Art Invest dafür begeistern, dass am 6. September wieder ein Fashion-Festival ins Haus steht: Das deutsche Modemagazin kommt unter dem Motto „Vogue loves Kö-Bogen“ zurück in die Landeshauptstadt, um hier seinen 40. Geburtstag zu feiern.