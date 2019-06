Netzwerkerinnen in Düsseldorf : Goldschmiede werkeln beim Ladies Lunch

Netzwerkerinnen in Düsseldorf

Düsseldorf Das Mittagessen war ein ganz feiner Aspekt bei diesem Netzwerkerinnen-Treffen auf Einladung des Juweliers Wempe. Dass dann Goldschmiede zeigten, wie Schmuck entsteht, das war wirklich mal eine nette Variante für einen Ladies Lunch.

Irgendwie war das mal erfrischend anders, als der Juwelier Wempe ein paar ausgesuchte Düsseldorferinnen zum Ladies Lunch lud. Das Essen bestand aus einem unkomplizierten Flying Buffet. Richtig interessant wurde es, als die Kassettentüren in einer Pempelforter Altbau-Villa geöffnet wurden: Goldschmiede aus dem Atelier wiesen in die Kunst der Schmuckherstellung und Veredelung ein. An mehreren Arbeitstischen wurde der Prozess vom Rohling bis zum Endprodukt dargestellt, und die Damen durften sich versuchen. Schauspielerin Jeannine Burch war dabei und ihre Kollegin Vivien Wulf, Model Jil Holtmann, Jungunternehmerin Leila Alipour, Catharina Christe (Marketingleiterin von Dior), Caroline Schmitt von Douglas und Beauty-Expertin Nicola Schröder.