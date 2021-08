Star-Koch verkauft nun bei Breuninger in Düsseldorf : Steffen Hensslers Sushi gibt es jetzt auch bei Breuninger

TV-Koch und Unternehmer Steffen Henssler Foto: Philipp Rathmer

Düsseldorf Steffen Henssler gilt als temperamentvoller Tausendsassa und setzte auch als Unternehmer schon wichtige Akzente. Kürzlich brachte er in mehreren deutschen Metropolen seinen Sushi-Lieferdienst an den Start. In Düsseldorf ist er nun an zwei Orten zu bekommen: Im Steigenberger und in der Eduard’s Bar im Kaufhaus Breuninger.