Gloria in Düsseldorf Beauty-Award mit Pippi Langstrumpf und Jennifer Hart

Auch diese Beauty-Vertreterinnen wurden mit einem ersten Preis geehrt: Lisa und Andrea Tetzner (Kosmetikstudio Pour le Pur) in der Kategorie Klassische Kosmetik, Monika Gruber (Kings & Queens Company Nürnberg) in der Kategorie Innovativstes Institutskonzept, Katja Radtke (bellapelle) in der Kategorie Medical Beauty sowie Caroline Conrad (Caroline Conrad Naturkosmetik) in der Kategorie Naturkosmetik.