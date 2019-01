TV-Show: Giselle und Jörg buhlen um den Sieg

Düsseldorf Bald wissen wir, wer in den Augen der „The Voice“-Jury die Senioren sind, die am besten singen können - Giselle und Jörg aus Düsseldorf sind auch dabei,

Zum Lachen konnte Giselle das Publikum und die Coaches schon bringen, obwohl ihr Leben auch einige Tiefen für sie barg. Denn Giselle ist dreifache Witwe. Geboren ist sie in Hamburg und tourte sogar mal 15 Jahre lang durch Ostseebäder wie Travemüde. Seit zehn Jahren ist sie Mitglied des Chors „German Silver Singers“. Sie ist von ihrem Klassenlehrer entdeckt worden. „Meine Mutter hat mich zu einer Gesangsausbildung gebracht. Mit 20 Jahren habe ich mein erstes Engagement gehabt. Mit 19 Jahren habe ich schon mit Bands getingelt. Das war zu Anfang sehr schwierig, wir waren in amerikanischen Clubs.“ Und mit viel Wehmut in der Stimme meint sie: „Ich habe drei Männer unter die Erde gebracht – leider. Das waren drei wunderbare Männer, die haben mich auch in der Musik unterstützt.“ Im Finale will sie „Ich glaub ’ne Dame werd ich nie“ (Hildegard Knef) und „Merci Chérie“ (Udo Jürgens) singen