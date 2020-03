Buchpräsentation in Düsseldorf : Gespräche über Stärke und Schönheit

Düsseldorf Viele Bücher hat Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich schon veröffentlicht. Mit der Fotografin Claudia Ast brachte sie nun das Werke „Starke Frauen“ heraus, in dem auch Düsseldorferinnen eine Rolle spielen. Bei einer der Vorstellungen des Buches in der Landeshauptstadt war Nicola Schröder Gastgeberin.

Fragt man die Unternehmerin Nicola Schröder (Beauty-Studio npunkt in Flingern) nach wahrer Stärke, dann fällt ihr sofort ihre beste Freundin Dunja Wende ein. Die beiden kennen sich schon fast ihr ganzes Leben. „In all den Jahren ist viel Freud und Leid passiert, was wir miteinander geteilt haben und zukünftig auch immer teilen werden“, sagt Schröder. „Diese Frauenfreundschaft ist echte Stärke“, meint Schröder voller Stolz.

Richtig voll war es in ihrem Studio, als sie diese beiden Frauen aus Köln als Gast begrüßte: Jeannette Gräfin Beissel von Gymnich und Claudia Ast. Dieses Duo sprach über seine gemeinsame Arbeit am aktuellen Buchprojekt von Gymnichs – die schrieb schon viele Bücher und hat einige Verbindungen zur Landeshauptstadt. In ihrem neuesten Werk widmete sie sich dem Thema „Starke Frauen“, die Fotos dazu machte Ast. Es entstanden 31 eingängige Porträts von Unternehmerinnen und anderen Frauen in Führungspositionen – darunter auch Düsseldorferinnen.