Stiftung von Gerald Asamoah : Prominente sammeln in Düsseldorf 150.000 Euro für kranke Kinder

Prominente sammeln in Düsseldorf 150.000 Euro für kranke Kinder

Düsseldorf Ex-Schalke-Profi Gerald Asamoah hat am Samstag zur vierten Gala der Herzen nach Düsseldorf geladen. Es kamen zahlreiche Stars, die Spendensumme kann sich sehen lassen.

Mit seiner Stiftung will Asamoah kranken Kindern das Lachen zurückgeben. Bei dem Ex-Kicker wurde gleich zum Beginn seiner Karriere ein angeborener Herzfehler diagnostiziert, doch dank einer Operation konnte er seinen Traum von der Fußballprofikarriere trotzdem verwirklichen.

„So versuche ich, etwas von dem Glück zurückzugeben, das mir widerfahren ist und zu zeigen, dass es immer Sinn macht, an den eigenen Träumen festzuhalten und diese zu verwirklichen. Damit es mehr glückliche Kinder auf der Welt gibt“, sagt Gerald Asamoah bei der Gala am Samstag.

Für ihn sind die Stiftung und die Gala also ein absolutes Herzensprojekt. Gemeinsam mit der „kinderherzen – Fördergemeinschaft Deutsche Kinderherzzentren wird daran gearbeitet, eine mobile Operations-Einheit umzusetzen. Der „mobile OP“ ist schnell einsatzbereit und unabhängig von der Strom- und Wasserversorgung, damit zukünftig vielen Kindern in Ländern mit schwieriger medizinischer Versorgung direkt vor Ort geholfen werden kann. So könnten statt drei mehr als 25 Kinder jährlich operiert werden.