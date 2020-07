Empfang im Düsseldorfer Rathaus : Geisel dankt der Destination Düsseldorf

Düsseldorf Die Corona-Krise ist noch lange nicht vorbei, aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass es viele Menschen gibt, die in irgendeiner Form versuchten, auch aus Niederlagen das Beste zu machen. Die Vertreter der Destination Düsseldorf etwa gehörten dazu und wurden nun im Rathaus geehrt.

Am Freitag lud Oberbürgermeister Thomas Geisel Vertreter der Destination Düsseldorf (DD) und weitere Partner aus der Wirtschaft ins Rathaus ein, um sich bei ihnen für ihr beispielhaftes Engagement in schwieriger Zeit zu bedanken: Weil die 28. Schauinsland-Reisen Jazz Rally dieses Jahr nicht stattfinden konnte, hatte die DD unter dem Motto „Band Aid Jazz Rally & friends“ am 29. Mai Festspielatmosphäre ins Autokino Düsseldorf getragen – mit Live-Auftritten namhafter Künstler und einem Konzert-Mitschnitt aus der Classic Remise Düsseldorf.