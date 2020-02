Die jecke Alternative - gebrauchte Karnevalskostüme : Gebrauchter Cowboy sucht Second-Hand-Prinzessin

Karnevalskostüme von Prinzessin bis Pirat kommen selten aus der Mode. Gebraucht und Second-Hand gibt es in Düsseldorf jetzt noch Ideen in letzter Minute.

Manchmal quillt die Verkleidungskiste einfach über, die Kinder sind endgültig aus Dinosaurier-Kluft und Star-Wars-Anzügen herausgewachsen. In Internet-Kaufhäusern und in Facebook-Gruppen wie etwa dem Nett-Werk Düsseldorf sind jetzt gebrauchte Kostüme vom Marienkäfer über Zauberer bis zur Biene Maja im Angebot. Auch Karnevals-Notfälle suchen auf der Plattform Hilfe, wenn eine Herzchen-Brille fehlt, die in keinem Shop mehr erhältlich ist. Mancher kann in sozialen Netzwerken kurzfristig Inspirationen für den Straßenkarneval suchen, denn neben diversen Perücken warten bunte Clown-Kostüme und die typische Krankenschwester-Kostümierung auf Käufer. Wer gebrauchte Kostüme lieber in Augenschein nehmen will, muss nicht online shoppen, sondern wird in diversen Düsseldorfer Läden fündig. Die beiden Oxfam-Filialen (Friedrichstraße 25 und Nordstraße 9) haben gebrauchte Karnevalskostüme im Sortiment. Supermann, Bling-Bling-Optik, Perücken oder diverse Verkleidungen für Prinzessinnen: Die Stücke von privaten Spendern sind beliebt. „Es ist gut erhaltene Second-Hand-Kleidung, wir haben ohnehin ein breites Angebot, da kann man sich auch selbst etwas zusammenstellen“, sagt Sabine Dehner. Zu kleinen Preisen, die ab zwei Euro für Perücken und ab 3,50 Euro für Kleider starten, können sich die Narren eindecken. Die Erlöse fließen in Projekte gegen Armut in der Welt. Der DRK-Kindershop (Kölner Landstraße 404) bietet viele Kinderkostüme und auch jetzt schon Rabatte. Bis 14 Jahre können Mädchen und Jungen etwas Schönes finden. „Wobei die Mädchenkostüme etwas überwiegen“, sagt ein Mitarbeiter. Alle Stücke sind gut erhalten, das Team checkt sie vorher genau durch. Die Erlöse fließen ans Deutsche Rote Kreuz. Das Caritas-Sozialkaufhaus „Wertvoll“ an der Völklinger Straße 24-36 bietet ebenfalls eine große Auswahl an Kostümen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Jeder darf hier einkaufen. Die Kostüme starten ab drei Euro und sind nicht bereits vom Feiern verschlissen. Für den Karnevalströdel der Benrather Schlossnarren ist es jetzt zu spät, doch im nächsten Jahr sollten Fans ihn unbedingt vormerken. „Wir veranstalten ihn dann zum dritten Mal“, sagt Präsident Jochen Scharf. Noch steht der genaue Termin nicht fest, aber auf dem Kostümmarkt sind Schnäppchen und ungewöhnliche Karnevalsdesigns eine Selbstverständlichkeit. Wer jetzt in letzter Minute gebrauchte Kostüme sucht, kann am Samstagmorgen noch schnell an den Ständen auf dem Flohmarkt am Aachener Platz stöbern. Auch einige Second-Hand- und Vintage-Läden können mit Accessoires und Kleidung die Kostümierung aufpeppen. „Wir haben Kostüme aus den 1960er Jahren, die sind handgemacht und aus Baumwolle“, sagt Claudia Höhne von The Vintage Store (Bilker Allee 62). Paillettenkleider aus den 1920er Jahren, Stresemannhosen und Westen für Männer oder Hüte und Handschuhe aus den 50er Jahren runden die beliebten Retro-Looks ab.