Eröffnung in Düsseldorf : Fusco will Rosati am Donnerstag wieder eröffnen

Fusco will Rosati am Donnerstag wieder eröffnen

Düsseldorf Das Rosati hatte mal eine Glanzheit. Gastronom Pino Fusco will das Restaurant wieder dorthin bringen. Am Donnerstag soll Wiedereröffnung sien.

Mit dieser Nachricht war dem Gastronomen Pino Fusco ein Überraschungscoup gelungen: Er übernahm das Restaurant Rosati – dessen Besitzer Santo Sabatino ist seit Juli 2017 spurlos verschwunden. Und Fusco will den Laden wieder zu altem Glanz bringen. Am Ende waren noch drei gute Kandidaten in der engeren Wahl für das Rosati, Fusco machte das Rennen.

Am kommenden Donnerstag (1. August) will der erfahrene Gastronom das Rosati wieder eröffnen. Dabei soll es sich nach Angaben des Gastro-Immobilienvermittlers Markus Eirund um ein sogenanntes Soft Opening handeln – also eine Eröffnung ohne großes Aufhebens. „Die Preise sollen bezahlbar sein. Das Rosati ist mein Alterswerk“, betont Fusco, der noch andere namhafte Läden in Düsseldorf führt.