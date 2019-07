Neuer Präsident für Blau-Weiss in Düsseldorf : Für Lothar Hörning ist Blau-Weiss ein Diamant

Düsseldorf Bei der Blau-Weiss-Führungspitze hat es in den vergangenen Jahren Aufsehen erregende Wechsel gegeben. Offenbar ist es eine große Kunst, den Verein zu führen. Mit unserer redaktion sprachen die Protagonisten über die Hintergründe.

Die Nachricht ist jetzt in der Welt: Thomas Adam, der Präsident der Prinzengarde Blau-Weiss, stellt sich bei der Jahreshauptversammlung im September nicht mehr zu Wahl. Die renommierte Garde ist eine der beiden größten Karnevalsvereine in Düsseldorf, hat über 400 Mitglieder, darunter viele Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Kultur.

Nach nur zwei Jahren im Amt wirft Adam jetzt also das Handtuch. Bisher einziger Kandidat als Nachfolger ist Ex-Prinz Lothar Hörning, der vor 19 Jahren die schwul-lesbische Gesellschaft KG Regenbogen gründete und lange deren Präsident war. Wird er gewählt, wäre er in wenigen Jahren der vierte Präsident der Blau-Weissen. Einer der Ex-Präsidenten ist der ehemalige Prinz Michael Schweers. Er sagt: „Das ist mit den Wechseln an der Spitze bei uns ist ja jetzt so wie bei der SPD.“