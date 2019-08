Düsseldorfer Friseur : Melih Benderlioglu stylt die Fortuna-Stars

Fortuna-Neuzugang Erik Thommy und Friseur Melih Benderlioglu sind mittlerweile auch privat befreundet. Foto: Privat

Düsseldorf Der Düsseldorfer Star-Friseur Melih Bernderlioglu zählt viele Fortuna-Spieler zu seinen Kunden. Mit einem ist er auch privat eng befreundet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Schrader

Alles fing mit einer Nachricht bei Instagram an. „Ich habe André Hoffmann angeschrieben, weil mir sein Stil gefällt“, erzählt der Düsseldorfer Friseur Melih Benderlioglu. Der Fortuna-Kicker habe auch schnell geantwortet und saß bereits kurze Zeit später im Salon des Coiffeurs, Kundenakquise 2.0 sozusagen. Dabei ist es der Friseur, der in seinem Fach bereits Weltmeister wurde, gewohnt, Stars zu stylen. So zählten bereits Prominente wie Sarah Ferguson, Catherine Deneuve oder Rosanna Davison, ehemalige Miss World, zu seiner Kundschaft. Zudem ist er regelmäßig im Fernsehen zu sehen und gibt beispielsweise bei RTL Stylingtipps. Doch ein besonderes Augenmerk hat er auf Fußballer gelegt, wodurch auch sein Kontakt zu André Hoffmann entstanden ist. Das hat seinen Grund: Als Jugendlicher kickte er selbst viele Jahre und steuerte zwischenzeitlich sogar auf eine Profikarriere zu. Am Ende wechselte er jedoch sein Fach und wurde Friseur.

So stylt er schon seit einiger Zeit auch Fußballer von Bayer Leverkusen, doch nach André Hoffmann kamen jetzt auch weitere Spieler der Fortuna wie Niko Gießelmann, Thomas Pledl und Florian Kastenmeier hinzu. Und nicht zuletzt auch Neuzugang Erik Thommy. Den lernte Melih über seinen Freund Dominik Kohr bei einer gemeinsamen Reise mit Freunden kennen. „Erik fragte mich scherzhaft, ob ich einen guten Friseur in Düsseldorf kennen würde“, erzählt er. Seitdem kommt der Ex-Stuttgarter einmal pro Woche im Salon Hair Kingdom, wo Melih arbeitet, vorbei, um sich die Haare zu schneiden und schwärmt in höchsten Tönen von seinem Coiffeur: „Melih ist für mich ein Picasso.“ Mittlerweile sind die beiden auch eng befreundet und plaudern zwischen Kamm und Schere über allerlei Privates, wie man es von einem Friseurbesuch so kennt. So bekam Melih nun sogar ein signiertes Trikot von seinem Fortuna-Kumpel überreicht.

Ob die Konkurrenten aus Leverkusen durch die Fortuna-Kundschaft eifersüchtig werden? „Nein, die freuen sich für mich“, wiegelt Melih ab. Sein Herz schlage ohnehin für beide Vereine – und auch ein bisschen für Eintracht Frankfurt, wo Dominik Kohr hingewechselt ist.