Düsseldorfer Kreativköpfe: Fresh Music Live for Christmas : Fresh Music Live will die Weihnachtsfeiern retten

Fresh Music Live will die Weihnachtsfeiern retten

Düsseldorfer Kreativköpfe: Fresh Music Live for Christmas

Düsseldorf Aufgrund der Corona-Pandemie sind Präsenz-Veranstaltungen und Live-Konzerte seit acht Monaten nur noch eingeschränkt oder gar nicht möglich. Daher entwickelte Fresh Music Live Modelle, bei denen Events nicht auf Live-Musik verzichten muss. Auch anderen Künstlern möchte Fresh Music Live Hoffnung und Motivation geben, um in der schwierigen Situation kreativ an innovativen Konzepten zu arbeiten.

Mit mehr als 200 Auftritten im Jahr ist Fresh Music Live seit 15 Jahren eine gefragte Live-Band für Events in Europa. In der Corona-Krise haben die Musiker um Bandgründer Daniel Hallgrimson neue und vor allem sichere hybride Modelle entwickelt, bei denen Events nicht auf Live-Musik verzichten müssen. Insbesondere für Weihnachtsfeiern von Firmen könnte die Band mithilfe neuer Konzepte eine Alternative bieten, wie es in einer Mitteilung heißt.