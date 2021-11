Düsseldorfer Band rockt jetzt das Riva : Fresh Music Live singt im Riva

Statt Beachclub wie auf dem Foto von 2019 jetzt im Riva: Daniel Hall und Ramona Nerra von Fresh Music Live Foto: D.LIVE

Düsseldorf Früher machte die Band mit After-Work-Gigs in den Rudas-Studios Furore. Jetzt kehrt sie mit Dienstags-Konzerten in den Hafen zurück – in die Promi-Restauran Riva.

Die Düsseldorfer Band Fresh Music Live ist mittlerweile weit über die Grenzen der Stadt hinaus bekannt. Nun werden die Mitglieder ein wenig zu ihren Wurzeln zurückkehren. Von Dienstag (16. November) an erwartet die Gäste im Restaurant Riva im Hafen ab 19 Uhr ein Konzert. Ramona Nerra ist Gastgeberin mit speziellen Gästen, wie eine Sprecherin der Band mitteilt. Jeden Dienstag will sie andere Mitstreiter auf der Bühne begrüßen: Nico Gomez, Daniel Hall, Chris Brow oder andere. Viele Jahre schon hat Fresh Music Live im Hafen Konzerte gegeben. Es waren besonders die After-Work-Konzerte in den Rudas-Studios, mit denen sie sich eine treue Fangemeinde aufbaute.

Neben ihrer Bekanntheit aus der Düsseldorfer Party-Szene konnten die Künstler auch internationale Erfolge verbuchen: So spielte Fresh Music Live schon im Deutschen Haus bei den Olympischen Spielen in London. Außerdem begleitet die Band schon seit über 13 Jahren die „Live in Concert“-Tour der TV-Castingshow „The Voice of Germany“. Ramona Nerra trat auch schon in der TV-Casting-Show auf. Hall ist der Gründer von Fresh Music Live und der Bandleader. Obwohl der „Papa der Band“ in seiner Karriere schon mit Stars wie Britney Spears und George Michael zusammengearbeitet hat, sei Fresh Music Live eine seiner größten Errungenschaften: „Neben meiner Frau und meinen drei Töchtern ist FML das Bedeutendste, das ich in meinem Leben aufgebaut habe.“

Info Der Eintritt ins Riva ist für die Besucher des Restaurants frei. Es empfiehlt sich, frühzeitig zu reservieren: info@riva-duesseldorf.com oder Tel. 91315471.

(bpa)