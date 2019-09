Videopremiere an den Kasematten : Freeze 4U liebt die Düsseldorfer Sonnenuntergänge

Der Düsseldorfer Musiker Freeze 4U (l.) mit dem Schauspieler Marius Greis bei der Premiere des Videos zu dem Song „It Came Over Me“. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Der Düsseldorfer Musiker Freeze 4U hat jetzt das Musikvideo zu seiner neuen Single „It Came Over me“ vorgestellt, das eine Hommage an seine Heimat ist.

Für Björn Frahm, alias Freeze 4U, ist der Biergarten der Weißen Flotte an den Kasematten einer der schönsten Orte Düsseldorfs. „Hier gibt es einfach die schönsten Sonnenuntergänge. Und ich liebe Sonnenuntergänge“, erzählt der Sänger. Darum gibt es auch in seinem neuen Musik-Video seiner Pop-Single „It Came Over Me“, einen filmreifen Düsseldorfer Sonnenuntergang zu bewundern. Fast wäre aus dieser Einstellung gar nichts geworden, erzählt Peter Gielen, der für die Drohnen-Aufnahmen in Düsseldorf zuständig war. „Die Aufnahmen zuvor haben lange gedauert. Für den letzten Schuss musste der Kapitän noch mal richtig Gas geben, damit er es bis zum Sonnenuntergang schafft“. Aber am Ende hatte er die Szenen schließlich im Kasten.

Mit dem Kapitän meint Gielen den Schiffsführer der MS Düsseldorf. Auf seinem Schiff wurden die Düsseldorfer Einstellungen gefilmt. Mit der Weißen Flotte verbindet Frahm eine jahrelange Freundschaft. Schon 2013 präsentierte der Wahl-Düsseldorfer auf der MS Düsseldorf sein erstes Album mit einem Gratis-Konzert. „Seitdem ist die Flotte ein großer Fan meiner Musik und unterstützt mich in meiner Kreativität“, so der Songwriter. Aber auch privat ist er gerne mit der Flotte unterwegs. „Ich fahre häufig mit dem Boot nach Kaiserswerth, trinke im Burghof ein Bier und dann geht es zurück. Schifffahren ist so schön entschleunigend.“

Auch in seinem neuen Video spielt die Weiße Flotte eine wichtige Rolle. Schon das Casting der Schauspieler fand auf einer Fahrt nach Kaiserswerth statt. Unterstützt bei der Auswahl wurde Frahm von Model und Make-Up-Artistin Yvonne Allsopp und der Coachin Christiane Schmitz. „Christiane hat aus allen das Beste herausgeholt“, findet der Sänger. „Selbst Kandidaten, die auf den ersten Blick schüchtern wirkten, haben unerwartet super gespielt.“ Insgesamt 23 Kandidaten hatten vorgespielt. Bewerbungen gab es aus ganz Deutschland. „Wir wollten aber am liebsten jemanden aus Düsseldorf, damit der Bezug zur Stadt da ist“, erzählt Frahm.

Die männliche Hauptrolle ergatterte schließlich Marius Greis. Zum Casting hatte ihn ein Freund mitgenommen, der sich selbst bewerben wollte. „Das Video ist meine erste Schauspielerfahrung“, erzählt Greis. „Ich mache aber selber Musik und habe auch schon vor großem Publikum gespielt. Da fiel es mir leicht, selbstbewusst aufzutreten.“ Zusammen mit Öznur Dönmez erzählt Greis in dem Video die Liebesgeschichte eines Fotografen und seines Models. Die Story beginnt in Spanien und endet mit der Fahrt in einen malerischen Sonnenuntergang auf der MS Düsseldorf.

Im Biergarten der Weißen Flotte schließt sich auch der Kreis des neuen Musik-Videos. Am Freitag präsentierte Frahm dort vor Freunden, Familie und zufälligen Gästen die Premiere des Clips. „Eigentlich hätte ich die Leinwand gerne auf dem Schiff gehabt. Aber da sind die Boxen nicht so gut und man hätte gegen das Licht gucken müssen. Hier ist es perfekt“, so der Musiker. „Ich wollte die Vorstellung unbedingt öffentlich machen. Hier werden viele Menschen aufmerksam und für mich ist das eine Würdigung der kompletten Crew.“ Auch Greis hat das Video zum ersten Mal gesehen und war begeistert. „Ich bin überwältigt. Die Geschichte ist nicht nur gut durchdacht, sondern darüber hinaus sensationell gemacht.“

Ruhig wird es um Freeze 4U auch in nächster Zeit nicht. Erstmal wird er weiter Promotion für das Album „Too Hot To Freeze“ machen. Dann geht es wieder ins Studio. „Ich habe noch so viele Ideen“, erzählt er. Dabei geht er auch gerne einmal ungewöhnliche Wege.

Im Januar wird er beispielsweise mit einigen jungen Menschen Beethovens 9. Symphonie aufführen, gespielt mit auf Blechstücken, Metallrohren oder Stahlstangen statt Instrumenten. Das Projekt entstand anlässlich des im kommenden Jahr anstehenden 250. Geburtstages des berühmten Komponisten.