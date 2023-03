Netzwerken in Düsseldorf Frauennetzwerk IWiL startet in die nächste Runde

Der in Düsseldorf ansässige Verein Initiative Women into Leadership (IWiL) wird an diesem Freitag mit einem Event an der WHU – Otto Beisheim School of Management in Düsseldorf den sechsten Jahrgang seines Cross-Mentoring-Programms starten. Dieses will Top-Führungsfrauen von Unternehmen wie E.on, SAP, Deutsche Telekom, Douglas und ThyssenKrupp zum Beispiel mit Spitzenpersönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Gesellschaft als persönliche Mentorinnen zusammenbringen, wie es in einer Mitteilung der Initiative heißt. Die Mentee-Klasse 2023 besteht den Angaben zufolge aus 35 weiblichen Führungskräften der IWiL-Mitgliedsunternehmen – somit wächst das Programm konstant an Teilnehmerinnen. In diesem Jahr nehmen auch Frauen in China, Großbritannien und Rumänien teil. Janine Haschke, die seit 2022 Geschäftsführerin der Deutschen Telekom Healthcare und Securty Solutions GmbH ist, beteiligt sich an dem Programm sowie die Top-Managerinnen Julia Göbel (DB Fernverkehr) und Daniela Sellmann (SAP). Der Fokus von Initiative Women into Leadership liegt auf einem exklusiven und nachhaltigen Netzwerk für Frauen auf Top-Ebene und dem Erfahrungsaustausch über Unternehmensgrenzen hinweg. Sabine Hansen – sie ist selber eine erfolgreiche Unternehmerin – ist die Vorstandsvorsitzende des IWiL. Der gemeinnützige Verein zur nachhaltigen Entwicklung weiblicher Führungskräfte wurde 2017 in der Landeshauptstadt gegründet.