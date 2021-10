Stars beim Nachhaltigkeitspreis : Forest Whitaker und Joss Stone kommen nach Düsseldorf

Düsseldorf Anfang Dezember findet der Deutsche Nachhaltigkeitspreis (DNP) statt. Auch dieses Mal kommen wieder internationale Stars zu der Gala im Düsseldorfer Maritim.

Der Hollywood-Schauspieler Forest Whitaker und die Sängerin Joss Stone werden in diesem Jahr zu Gast sein beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Maritim-Hotel in Düsseldorf. Sie werden außerdem mit diesem Preis geehrt, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Diesen wird am 3. Dezember auch die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erhalten.