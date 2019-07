Kuriose Rally mit Düsseldorfer Schauspielern : Mit dem Fiat Panda in die Mongolei

Düsseldorf Mit dem Fiat Panda in die Mongolai! Zwei Düsseldorfer Schauspieler sind auf dem Weg. Im Gepäck haben sie eine feine Idee: Sie wollen Geld sammeln für die SOS-Kinderdörfer.

Los ging es Ende vergangener Woche im strömenden Regen vor dem „Central“ Schauspielhaus an der Worringerstraße. Freunde, Familie und eine Vertreterin der SOS-Kinderdörfer weltweit verabschiedeten die zwei mit guten Wünschen für die 11.000 Kilometer lange Tour durch mehrere Länder. Geplante Zwischenstationen sind unter anderem Budapest, Istanbul und Teheran. Übernachtet wird im Zelt. Und am 19. August werden die beiden wieder in Düsseldorf erwartet. Das Duo sammelt Spenden für das SOS-Kinderdorf in Darkhan in der Mongolei. Über diesen Link können auch alle anderen mitmachen: www.meine-spendenaktion.de/aktion/mit-dem-panda-in-die-mongolei.