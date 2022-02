Film-Fans kommen auf ihre Kosten : Interaktiver Spaziergang durch die Welt des Films

Düsseldorf Die Cineasten dürfte dieses Angebot erfreuen, denn das Filmmuseum geht mit seinem Wissen online. Gemeinsam mit sechs anderen Institutionen bietet das Filmmuseum Düsseldorf mit diesem Angebot einen spielerischen Einstieg in die Filmgeschichte.

(bpa) Wer war die erste Animationsfilmregisseurin in Deutschland? Was hat es mit Western „Made in Germany“ auf sich? Was haben Stummfilme und Comics gemeinsam? Und was hat Kino mit Schokolade zu tun? Dies eund ähnliche Fragen beantwortet nun die interaktive Plattform „Filmwissen online“. Sieben Institutionen aus der deutschen Filmbildungslandschaft – darunter das Düsseldorfer Filmmuseum an der Schulstraße – wollen insbesondere jungen Nutzerinnen und Nutzern einen interaktiven und spielerischen Einstieg in die Filmgeschichte und Filmsprache geben, gepaart mit jeder Menge kurioser Fakten zu Film und Kino.