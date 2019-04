Abenteuer im Ausland : Film zeigt eine Familie auf Weltreise

Maria Braarvig machte mit ihrem Mann und ihren Kinder eine Weltreise, der Film ist am Mittwoch (1. Mai) im Bambi zu sehen. Foto: Privat

Düsseldorf Auf und davon hieß es für eine Familie, die sich auf Weltreise begab. Von ihrer Reise machte sie einen Film, der im Bambi zu sehen sein wird.

Ihre vier Kinder sind in Dortmund geboren, ihr Haus im Ruhrgebiet verkauften die Norweger Maria und Thor Braarvig, die dort zwölf Jahre lebten, dann ging die Familie auf Weltreise. Ein One-Way-Flugticket nach Bangkok war der Start in ein Abenteuer, über das sie mit einem befreundeten Paar einen Film drehten – und zwar in Eigenregie.