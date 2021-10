Ehrung für Düsseldorfs Top-Cineasten : Film- und Medienstiftung vergibt Prämien an Kinos

Düsseldorf Beim 31. Kinoprogrammpreis NRW vergab die Film- und Medienstiftung die Rekordsumme von einer Million Euro an 74 NRW-Kinos. Auch Düsseldorfer Betreiber waren darunter.

Insgesamt wurden 74 Filmtheater aus 46 Städten Nordrhein-Westfalens ausgezeichnet. Die Spitzenprämien gingen an das Bambi Filmstudio in Düsseldorf (22.000 Euro), Cinema & Kurbelkiste aus Münster (25.000 Euro), Bielefelder Lichtwerk und Off Broadway Köln (je 23.000 Euro), das Bonner Kino in der Brotfabrik (22.000 Euro) sowie die Filmpalette in Köln (21.000 Euro) und Endstation Kino in Bochum und das Filmstudio Glückauf in Essen (je 20.000 Euro). Mit dem Atelier im Savoy, dem Cinema, dem Metropol und dem Souterrain wurden noch weitere Düsseldorfer Filmtheater in Düsseldorf ausgezeichnet.