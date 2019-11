Kulturabend in Düsseldorf : Ex-Kanzler Gerhard Schröder gedenkt Jörg Immendorff

Kulturabend in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einem Kulturabend gedachten viele ehemalige Wegbegleiter dem Künstler Jörg Immendorff. Mit dabei war auch der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder, der sich an gemeinsame reisen mit Immendorff erinnerte.

Oft wird bei Trauerfeiern gesagt: „Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.“ Diese Aussage ist aber ebenso oft nur eine Floskel. Nicht für „701“. Der Kunstverein, der sich 2005 auch mit der Unterstützung der Kunstprofessoren Jörg Immendorff und Andreas Gursky gründete, hält den inzwischen verstorbenen Malerfürsten Immendorff in Ehren. So organisierte 701 jetzt einen Kulturabend, bei dem in der Kunstakademie der Film „Jörg Immendorff – Ich bleibe Künstler bis zum Schluss“ vom früheren ZDF-Kulturjournalisten Werner Raeune gezeigt wurde.