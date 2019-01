RTL-Show: Evelyn Burdecki will gut gelaunt ins Dschungelcamp

Düsseldorf Der Wahnsinn geht wieder los: Zum 13. Mal geht das RTL-Dschungelcamp mit garantiert schwindelerregenden Quoten an den Start. Die Düsseldorferin Evelyn Burdecki ist auch dabei.

Das Düsseldorfer It-Girl Evelyn Burdecki hat noch nie einen Hehl daraus gemacht, dass es die zweite Verona Pooth werden will. Könnte bedeuten, dass die schöne Blonde mit zunächst wenig Aufwand zu einer großen Popularität gelangen will. Allerdings hat die Rheinperle zugegebenermaßen in der großen und mitunter bizarren Welt des Reality-Fernsehens schon ordentlich Gas gegeben: Nach einem kurzen Auftritt beim „Bachelor“ 2016 folgte ein etwas längerer Aufenthalt bei „Promi Big Brother“ 2017, dann ein recht langer Trip bei „Bachelor in Paradise“. Und nun weilt sie in Australien und akklimatisiert sich für das Dschungelcamp auf RTL alias „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (IBES).