Evelyn Burdecki in Düsseldorf: Das It-Girl verkauft bei Netto seine Mode : Es muss nicht immer Prada sein

Düsseldorf Schlaue Sprüche würden sie nur stören: Evelyn Burdecki ist als Dschungelkönigin und Jurorin beim Supertalent bekannt geworden. Jetzt wird sie noch geschäftstüchtiger – und macht Mode mit Netto.

Als die Düsseldorferin Evelyn Burdecki im Januar 2019 die RTL-Dschungelkönigin wurde, da dämmerte es den meisten TV-Zuschauern so langsam. So manche Wette wurde fortan etwas zaghafter abgeschlossen, nämlich darauf, ob die 32-Jährige denn das Zeug hätte, sich ähnlich wie Verona Pooth zum Beispiel – also auf den ersten Blick relativ talentfrei – einen festen Platz in der Öffentlichkeit zu erobern. Ganz offensichtlich will Burdecki nicht mehr von der Bildfläche verschwinden, aktuell präsentiert sie ihr tiefes Dekolleté und ihre naiven Kommentare in der „Supertalent“-Show und freut sich über mehr als eine halbe Million Instagram-Follower.