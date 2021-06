Promis wie Sido oder Brings sind schon lange Kunden : Trüffel-Popocorn in der Düsseldorfer Altstadt

Düsseldorf Er kommt aus dem „Pott“, daher nannte Mario Grube seinen Popcorn-Store in der Düsseldorfer Altstadt „Pottkorn“. Es ist der erste seiner Art in Europa - und Showstars und namenhafte Hotels sind schon lange unter den Kunden. Nun sollen auch Passanten seinen Puffmais vernaschen können.

Die Geschichte begann aus einem Jux heraus: Der Unternehmer Mario Grube (44) betreibt seit mehreren Jahren die Rösterei Mahlgrad. Aus Spaß schmiss er statt Kaffeebohnen Mais in den laufenden Röster. Zum Erstaunen aller poppte dieser als Popcorn auf und schmeckte, obwohl pechschwarz, recht lecker. „Die Idee zum Puffreis oder auch Popcorn in allen möglichen Varianten war geboren.“

Grubes Kaffee beziehen schon lange das Café Muggel, Les Halles und das Kit. Auch mit seinem Popcorn hat er schon interessante Kooperationen eingehen können – zum Beispiel mit dem Sänger Sido (für seine Autokino-Tour 2020), dem Breidenbacher Hof oder der Kölsch-Band Brings. Bei Zurheide steht das Popcorn in den Regalen. „Dann wollte ich aber, dass die Leute verstehen, was in den Tüten drin ist.“

Daher nun der Store in der Altstadt. Popcorn in bunten Tüten stehen in den Regalen. Sie schmecken klassisch nach Butterkaramell oder Schokolade, aber es gibt auch exotische Varianten mit den Geschmacksrichtungen Grillgemüse, Trüffel oder Gin Tinic. Das vegane Popcorn nannte Grube „Skinny Bitch“. Dazu gibt es Popcorn-Pralinen. TV-Koch Sascha Stemberg aus Velbert brachte am Donnerstag Popcorn-Eis vorbei, das er für Grube kreierte. Von Josef Hinkel gibt es samstags Popcorn-Brot. Auch mit Ralf Bos aus Meerbusch will Mario Grube kooperieren.