Düsseldorfer Musiker : Enkelson singt Düsseldorf-Song mit Kindern in Ghana

Düsseldorf Der Musiker Enkelsong ist Anfang Januar nach Ghana gereist, um den Verein „African Angel“ zu unterstützen – und wurde vor Ort gleich mit einem besonderen Ständchen überrascht.

Oft hat eine Schirmherrschaft eher symbolischen Charakter, aber der Düsseldorfer Musiker Enkelson nimmt diesen Titel ernst. Als Harriet Bruce-Annan ihn vergangenes Jahr für eine Schirmherrschaft für ihren Verein African Angel anfragte, sagte er, dass er sich zuerst mit der Arbeit des Vereins auseinandersetzen wolle. So brach der Musiker Anfang Januar nach Ghana auf, um die Kinder, denen der Verein mit Bildungsangeboten hilft, einmal kennenzulernen. In Afrika angekommen wurde Enkelson gleich mit einem Ständchen überrascht, denn die Kinder hatten zuvor sein Lied „Lionheart“ eingeübt. „Mir kam das Lied sofort bekannt vor, aber als ich dann meinen Text hörte, war ich wirklich gerührt.“

Neben vielen schönen Erfahrungen habe er aber auch viel Elend erlebt, sodass er sich in Zukunft mit Spendenaktionen für den Verein engagieren will. Vor Ort konzentrierte er sich aber erst einmal auf das, was er am besten kann: Musik. Zusammen mit den Kindern sang er seinen Song „Düsseldorf (Mein Blumentopf)“, der vor Ort in die Landessprache Accra übersetzt wurde. Im Herbst will Enkelson wieder nach Ghana reisen.