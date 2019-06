Karneval in Düsseldorf : Endspurt für Jeckes Lädchen in der Altstadt

Düsseldorf Jetzt geht es auf die Zielgerade: Das Jecke Lädchen in der Altstadt schließt, am Samstag gibt es noch einmal eine große Party.

Nur noch wenige Tage und das Jecke Lädchen in der Altstadt ist Geschichte. Gerade läuft der finale Ausverkauf, wie Chef Martin Wilms im sozialen Netzwerk mitteilt. An der Marktstraße 6 ist somit eine ganze Menge los, die Karnevalisten decken sich bei tropischen Temperaturen schon mal fleißig für die kalte, aber eben jecke Jahreszeit ein. Am Wochenende ist dann die ganz große Sause geplant: Am Samstag gibt es Freibier, Frei-Fruchtseccos und Popcorn. Parallel hierzu können die Karnevalisten schon mal stöbern nach Kostümen aller Art, Fan- und Hochzeitsartikeln. Laut Wilms ist es denkbar, dass es an gleicher Stelle wieder einen Karnevalsshop geben wird.