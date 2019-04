Abschied: Letzte Tage fürs Jecke Lädchen

Düsseldorf Er wäre gerne geblieben, doch die Miete war zu hoch. Nun schließt das Jecke Lädchen von Martin Wilms.

Martin Wilms hat mit seinem Jecken Lädchen in der Altstadt eine turbulente Geschichte hinter sich. Und nun ist es wohl endgültig: Der Mietvertrag vom Jecken Lädchen endet zum 31. März, wie er unserer Redaktion sagte. Bis der neue Mieter alle Genehmigungen habe, könne er zum reduzierten Wochenmietpreis bleiben. Sein Traum: In der Altstadt was Passendes finden und Karnevals-Events veranstalten.