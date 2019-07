Popmusik in Düsseldorf : Element of Crime zwei Mal beim Lieblingsplatte-Festival

Düsseldorf In Zeiten der Playlists und des Musikstreaming wird das Album immer wieder totgesagt, wie Miguel Passarge findet. Es ist als künstlerische Ausdrucksform für Popmusiker aber bis heute unersetzlich. Daher rief er das Lieblingsplatte-Festival ins Leben. Hot News: Element Of Crime werden zwei Mal auftreten.

Wegen der großen Nachfrage wird die Band Element Of Crime eine weitere Show beim Lieblingsplatte-Festival spielen. Der Vorverkauf für das zweite Konzert am 10. Dezember im Zakk läuft schon, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. „Damit ist auch das Geheimnis gelüftet, welches weitere Konzert eventuell noch hinzu kommt“, erklärt Festivalleiter Miguel Passarge, der bei der Verkündung des Line-ups in der vergangenen Woche mit dieser Bemerkung für große Neugierde gesorgt hatte. Am 9. Dezember findet das erste Konzert der Band statt. Zwischen dem 7. und 14. Dezember präsentieren einige namhafte Bands und Künstler ihre Alben in Flingern. Dazu zählen 2Raumwohnung mit ihrem Debütalbum von 2001 „Kommt zusammen“, Palais Schaumburg mit ihrer gleichnamigen Platte „Palais Schaumburg“. Element Of Crime hat „Weißes Papier“ auf der Agenda, Faust „Faust IV“ und die Band Fünf Sterne Deluxe „Sillium“ sowie Die Nerven „Fun“. Mehr Informationen zum Programm im Internet unter www.lieblingsplatte-festival.de.