Kuriose Kunst in Düsseldorf: Ein Schaf soll das Portemonnaie öffnen : Eine witzige Weihnachtskarte für einen guten Zweck

Düsseldorf Das hat Corona nicht kaputt bekommen: Immer noch gibt es genug Menschen, die Geld für den guten Zweck sammel. Und manchmal muss dafür auch ein Schaf her, das zum Schmunzeln anregt.

Karamanlis kreierte zu diesem Zweck eine lustige Weihnachtskarte, die für fünf Euro und in limitierter Auflage von 2000 Stück erhältlich ist. Das Geld aus den Verkäufen geht zu 100 Prozent an Krass, wie der Künstler verspricht. Der Verein verwendet die Spende dann für sein Projekt „Weihnachten in der Tüte“. So können 150 sozial benachteiligte Kinder in der Corona-Zeit und darüber hinaus nach der Schulzeit betreut werden. Es werden Nachhilfestunden angeboten und kreative Projekte durchgeführt. Von dem Geld können Materialien angeschafft und pädagogische Fachkräfte für die Kinder und Jugendlichen eingesetzt werden.