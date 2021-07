Kölner Gastro-Konzept jetzt in Düsseldorf : Eine Showküche und kurdisch-türkische Speisen im bona’me

Düsseldorf Das erste bona’me wurde 2008 von den Geschwistern Hüseyin, Munise, Yasemin und Ceyhun Dogan im Kölner Rheinauhafen eröffnet. Nun kommt das Konzept nach Düseldorf: Kurdisch-türkische Einflüsse und türkischer Wein in warmem Ambiente.

Düsseldorfs Gastronomie erwacht zunehmend wieder zum Leben, und die ersten Partys gehen wieder los. Ganz vorne mit dabei ist die Familie Dogan, die vor Jahren in Köln ihr erstes Restaurant namens bona’me eröffnete und nun nach Düsseldorf expandierte. Etwa 300 Gäste können im Innenraum und auf der Terrasse, die direkt gegenüber dem Hotel Ruby Coco Luna an der Kasernenstraße liegt, Platz finden.

Die Familienbande sind eng. Glücklich zeigte bei der Premiere Hüseyin Dogan Fotos an der Wand, die die Geschichte der Familie dokumentieren. Aus der Türkei kam die kurdische Familie vor Jahrzehnten nach Deutschland. Das Wort „Weltmensch“ steht an einer Wand geschrieben. „Wir stehen auch dafür, dass alle Menschen in Frieden zusammenleben“, sagt Hüseyin Dogan. Seine Mutter war an dem Abend auch dabei. Für lässige Musik sorgte DJ Schalli.