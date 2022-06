Düsseldorf : Eine Radtour nach Paris im Kampf gegen den Krebs

Auch Hotel-Indigo-Direktorin Katja Schnabel radelt mit. Foto: Santiago Garcia-Escobar

Düsseldorf Indigo-Hoteldirektorin Katja Schnabel fährt im Team 1000 Kilometer bis nach Paris. das bedeutet: Rennradfahren für den guten Zweck, denn das Indigo unterstützt so die Kinderkrebsstiftung. Die diesjährige Tour de Paris startet auch am 10. Juli in Düsseldorf.

Seit 20 Jahren fährt das Team Rynkeby jedes Jahr mit dem Fahrrad nach Paris, um Geld für an Krebs erkrankte Kinder und deren Familien zu sammeln. Gegründet wurde das Charity-Team von elf dänischen Freizeitsportlern. Mittlerweile gehören mehr als 60 lokale Teams mit über 2400 Fahrern und Fahrerinnen in ganz Europa dazu – eins der Teams ist das neugegründete Team RheinRuhr, zu dem auch die Düsseldorfer Hoteldirektorin Katja Schnabel gehört. Sie fährt zusammen mit anderen 35 Mitgliedern Mitte Juli innerhalb von einer Woche 1000 Kilometer mit dem Fahrrad bis nach Paris. Das Hotel Indigo Düsseldorf unterstützt außerdem das Rynkeby-Team als Sponsor, beherbergt Teammitglieder und fungiert als Veranstaltungsort für Teammeetings. „Als ich von dem Projekt hörte, war ich sofort begeistert. Ich fahre liebend gerne Fahrrad und finde es klasse, dass man sich für eine gute Sache einsetzt und dabei auch gleichzeitig etwas Gutes für die eigene Gesundheit tut.“ Seit September trainiert sie, um erfolgreich die 1000-Kilometer-Strecke zu meistern. „Der Zusammenhalt innerhalb des Teams ist super“, sagt Schnabel weiter. „Natürlich musste ich erst einmal lernen, innerhalb einer Gruppe Rennrad zu fahren – dafür musste ich mich auch ein Stück aus meiner Komfortzone bewegen.“ Jeden gefahrenen Kilometer bekommt das Charity-Fahrradteam gesponsert, das gesammelte Geld kommt der Deutschen Kinderkrebsstiftung zugute. In den vergangenen 20 Jahren konnte das gesamte Rynkeby-Team 75 Millionen Euro erradeln.

(bpa)