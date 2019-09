Hose-Straßen-Fest in Düsseldorf : Eine Mega-Party in der Carlstadt

Olga Lina Knoebel war zum 9. Mal dabei, Frederic Stösser das erste Mal – das Carlstadt-fest fand zum 17. Mal statt. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Einmal im Jahr findet das Fest in der Carlstadt statt. Mehrere Straßen sind beteiligt, allen voran die schicke Einkaufsmeile Hohe Straße. Am Sonntag war das wieder der Fall, und 20.000 Besucher gingen auf Tour durch den Stadtteil.

Mit so einem Einstand hat Frederic Stösser, Storemanager des neuen Ladens Red Wing Shoes an der Hohe Straße, nicht gerechnet. „Wir haben vor zwei Wochen eröffnet, sind total happy hier. Wir sind das erste Mal beim Fest der Carlstadt dabei, und es ist überwältigend.“ Tausende von Menschen bahnten sich ihren Weg über die Einkaufsmeile, auf der sich am Sonntag hauptsächlich das Traditionsfest abspielte, auch auf die Bastionstraße, Bilker Straße oder den Schwanenmarkt griff es ein wenig über. „Es ist schön, wenn sich die Nachbarschaft mit der Klientel von außen mischt, die Stimmung ist sehr gelassen.“ Stösser selber wohnt in Meerbusch, kommt aus dem Badischen und genießt nun das Arbeiten in dem alten Viertel.

Enrico Palazzo und Marie Büngeler machten Musik. Foto: Brigitte Pavetic

Im Hinterhof von Red Wing Shoes lebt der DJ Jörg Cölsmann, er machte am Sonntag Musik auf der Hohen Straße, an seiner Seite Kollege Tsiano Merra. Ins Plaudern kam Cölsmann über die acht Entenküken, die er drei Monate groß zog mit Hühnerfutter und die Vorzüge der Düsseldorfer und insbesondere der Carlstädter: „Ich komme aus dem Norden, lebe nun zehn Jahre hier, die Atmosphäre ist offen, die Leute heute genießen den lockeren Sonntag.“ In Rufnähe hatte Olga Lina Knoebel ihre Patisserie von Pure Freude nach draußen verlegt. Ihr Vater, der berühmte Künstler Imi Knoebel, wollte nachmittags auch vorbeikommen, „aber er passt vor allem auf die Enkelkinder auf, denn meine Schwester arbeitet heute bei mir mit“, sagte sie lächelnd – trotz Stresses. „Um sechs Uhr heute morgen ging es für uns mit dem Backen los, keine Frage, wir sind seit neun Jahren hier, und seit neun Jahren sind wir bei dem Fest dabei.“

Maria Beck, Birgit „Bixi“ Halcour und Marie Eldenburg (v.l.). Foto: Brigitte Pavetic

Bernd Schlösser, Heinrich Spohr und Martina Ayari (v.l.). Foto: Brigitte Pavetic