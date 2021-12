„Liebe das Leben“ in Düsseldorf : Eine „Christmas Lounge“ unterhalb der Franklinbrücke

„Liebe das Leben“ in Düsseldorf

Düseldorf In Pempelfort gibt es noch bis Sonntag Festival-Feeling im Weihnachtsambiente. Das Motto der Veranstaltung lautet „Liebe das Leben“. Damit fand die Reihe eine Fortsetzung.

Pempelfort Die Veranstaltung „Liebe das Leben“ findet aktuell eine Fortsetzung: „Liebe das Leben PempelfortChristmas Lounge“ lautet der vollständige Titel dieses Events in dieser Vorweihnachtszeit. Ort des Geschehens ist dieses Mal der Berthy-Albrecht-Park unterhalb der Franklinbrücke. Urbanes Festival-Feeling soll es auch hier geben.

Mit viel Liebe zum Detail entstand hier ein heimeliger Ort mit viel Weihnachts-Flair. Es gibt unter anderem eine Tipizelt-Lounge, ein Kinderkarussell und eine Feuerschale. Überall duftet es nach Glühwein und Kaffee, nach deftigem Essen vm Kiezmetzger und der Creperie Justine. Bier, Cold Brew 43 oder Weihnachtsgin gibt es auch. Bis Sonntag (19. Dezember) ist diese besondere Weihnachts-Lounge geöffnet – in der Woche von 16 bis 22 Uhr und Samstag und Sonntags von 14 bis 22 Uhr.

Am Freitag gibt es einen Spezial-Gast: Da laden die Veranstalter zum „After Work DJing“, und das bedeutet, dass ab 19 Uhr DJ Tourneur auflegt. Am Samstag bringt sich DJ Theo Fitsos in Position, um mit einem Mix aus alten Hits und neuen Songs zu unterhalten.