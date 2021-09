Eine Auswahl besonderer Düsseldorf-Gesichter : Eine Ausstellung ehrt die Männer der Awo

Düsseldorf Die ungewöhnliche Ausstellung ist im Atrium der Stadtsparkasse an der Berliner Allee zu sehen. Es gibt auch einen spannenden Blick in die Geschichte.

Mehr als 100 Jahre ist es her, als die Frauenrechtlerin und Sozialdemokratin Marie Juchacz in Berlin den ersten „Hauptausschuss für Arbeiterwohlfahrt“ ins Leben rief. Ihr Einsatz und Engagement wie auch der vieler weiterer Frauen würdigte die Düsseldorfer Awo zu ihrem Jubiläum im vergangenen Jahr mit der Ausstellung „Frauengesichter der AWO“. „Genauso gibt es im Verband auch viele verdiente Männer, welche bis heute in unterschiedlichen Funktionen die Entwicklung hin zu einem zukunftsfähigen Sozialverband mitgestaltet haben“, sagt Kreisgeschäftsführerin Marion Warden. Um auch diese im Sinne der Geschlechtergerechtigkeit angemessen zu würdigen, ist seit Kurzem nun auch die Ausstellung „Männergesichter der AWO“ im Atrium der Stadtsparkasse an der Berliner Allee zu sehen – hier fand auch die Ausstellung des vergangenen Jahres statt.