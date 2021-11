Eine Gans für Düsseldorfs Netzwerker : Ein Weihnachts-Menü für Rolf Buch

Düsseldorf Der Vonovia-Chef ist zu Gast beim „Ständehaus Treff“ im Museum K21. Für ihn kreierte Edel-Caterer Georg Heimanns ein weihnachtliches Menü.

Es ist eine schöne Tradition, die wieder auflebt: Beim letzten Ständehaus-Treff der Rheinischen Post im Jahr gibt es eine perfekte Weihnachtsgans. So auch am Montag, 15. November, wenn sich Vonovia-Chef Rolf Buch im Ständehaus den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler stellt. „Die Gänse kommen ganz nachhaltig hier aus Kaarst“, sagte Edel-Caterer Georg Heimanns von GCS beim Probeessen in seinem Restaurant „Klee’s“ am Grabbeplatz. „Darüber bin ich sehr froh, denn es gibt Lieferengpässe.“