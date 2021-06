Düsseldorfer mit prickelnder Leidenschaft : Ein Club für Champagner-Fans

Rafael Mittmann und Corinna Dosch haben ihr Büro in der Altstadt und gründeten einen Champagner-Club. Foto: Brigitte Pavetic

Düsseldorf Heiter soll es bei den Tastings zugehen und die Neugierde befriedigt werden. Einige Details über das traditionsreiche Getränk sorgen für Überraschungseffekte.

Dass sie heute gemeinsam einen Champagner-Club führen, hätten Corinna Dosch (40) und Rafael Mittmann (60) vor mehr als zehn Jahren nicht geahnt. Als Kollegen kamen die beiden damals zusammen, da arbeiteten beide noch in einer Kölner Digitalagentur. Heute sagt sie über ihren „Raffi“: „Er ist mein Herzblatt und mein bester Freund.“ Nicht nur privat, auch beruflich ziehen die beiden an einem Strang, denn mittlerweile sind sie als selbständige Kommunikationsexperten erfolgreich.

Und sie teilen eben noch eine Leidenschaft: Champagner. „Ich muss zugeben, so richtig geschmeckt hat es mir anfangs nicht“, sagt Dosch. Doch ein guter Freund brachte dem Paar das edle Getränk nahe. „Wir fuhren mit ihm in die Champagne und besuchten vor allem die kleinen Winzer, und nach und nach waren wir entflammt“, erzählt Rafael Mittmann. „Irgendwie passierte dann irgendwann ein Feuerwerk im Mund, und der Schalter war umgelegt.“

Nicht minder fasziniert ist das Paar von der Historie der Champagne, in die sie mittlerweile regelmäßig fahren und nach guten Tropfen suchen: „Viele wissen zum Beispiel nicht, dass das Gebiet, in dem Trauben für den Champagner angebaut werden dürfen, 1927 festgelegt wurde.“ Seine Lebensgefährtin ergänzt: „In der Champagne gibt es gut 15.000 Winzer, denen die meisten Weinberge gehören. Es gibt also viel mehr als nur die berühmten Häuser.“