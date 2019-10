Attraktion in Düsseldorf : Ein Blütenmeer für den Rheinpark

Düsseldorf Mit einem blauen Band aus einer Millionen Krokusse sollen im kommenden Frühjahr Touristen in den Rheinpark gelockt erden.

Noch sehen sie nicht sonderlich schön aus. Die Zwiebeln sind klein, braun, dreckig und ungefähr so groß wie eine Kastanie. Doch am Ende wird aus den braunen Zwiebeln, die im Düsseldorfer Rheinpark ausgesetzt werden, ein Meer aus blauen Krokussen. Hier im Rheinpark soll wieder das „Blaue Band“ entstehen, die Krokusse werden sich wellenförmig angeordnet durch den Rheinpark ziehen. Um das zu erreichen, wurden eine Million Krokusknollen in die Erde des Parks gepflanzt. Organisiert hat die Aktion der Verein Pro Düsseldorf. Für 50.000 Euro hat er Krokusse aus den Niederlanden gekauft, finanziert wurde das zu einem großen Teil von der Deutschen Postcode Lotterie mit Sitz in Düsseldorf.