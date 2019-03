SOS Kinderdorf: Ein berührender Abend im Wirtschaftsclub

Düsseldorf WCD-Chef Rüdiger Goll lud zu einer exzellenten Diskussion über Missstände in der Welt.

Selbst für den Event-erprobten Rüdiger Goll war das kein alltäglicher Abend. Er sei sehr berührt vom Engagement all dieser Leute, sagte der Chef des von ihm gegründeten Unternehmens Industrie Consult und Leiter des Wirtschaftsclubs (WCD) in den Schadow Arkaden. „SOS Kinderdorf im Gespräch“ lautete der Titel der Veranstaltung. Und Goll begrüßte charismatische Persönlichkeiten wie etwa Alexander Piutti. Der gilt als „Serien-Entrepreneur“ par excellence und beschrieb sein Engagement für soziale Projekte. Piutti baut Unternehmen von Anfang an mit auf und unterstützt Start-ups als Business Angel.