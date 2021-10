Düsseldorfs Prinzenpaar ist bereit : „Das Beste liegt noch vor uns“

Das designierte Prinzenpaar Dirk Mecklenbrauck und Uåsa Katharina Maisch ist nun gespannt auf die Session. Wegen Corona waren die beiden in der Warteschleife. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Lange musste das „Corona-Prinzenpaar“ auf seinen großen Auftritt warten. Die Kürung liegt in greifbarer Nähe. Beide meinen: „Das Beste liegt noch vor uns.“

Das hat es im Düsseldorfer Karneval noch nicht gegeben, doch Corona machte es möglich: Das designierte Prinzenpaar Dirk Mecklenbrauck (52) und Uåsa Katharina Maisch (49) hat für die Dauer von zwei Jahren das Zepter inne. Wenn alles nach Plan läuft, geht das Duo, das die Zwangspause nutzte, um fleißig zu netzwerken, bald in die Vollen. Unvergessen ist für sie jedenfalls jetzt schon die Proklamation ihrer Regentschaft.

Kürung Ein weiteres wichtiges Datum ist der 19. November mit der Prinzenpaar-Kürung in der Stadthalle. 900 Gäste finden in dem Saal Platz.

Sessionsstart Am 11.11. um 11.11 Uhr startet die Karnevalssession mit dem Hoppeditz-Erwachen. Hunderte, vielleicht Tausende kommen auf den Marktplatz vor dem Rathaus. Im abgesperrten Bereich gilt die 2G-Regel, der Zutritt ist nur Geimpften und Genesenen erlaubt.

Uåsa katharina maisch Es hat furchtbar geregnet, und es war total kalt, aber es war ein fantastischer Abend, weil es so ergreifend war: Wir kamen auf diese riesige Bühne, vor uns 500 Autos und alle hupten.

Maisch Während der Lockdowns war ja nichts, aber seitdem es wieder geht, sind wir schon ordentlich unterwegs. Jetzt blicken wir auf den 11.11. – Hoppeditz-Erwachen – und unsere Kürung am 19. November.

Maisch Wir kennen jetzt viele Menschen, wir hatten viel Zeit, uns mit den Leuten zu unterhalten. Das hat man vielleicht sonst in einer normalen Session nicht. Das Beste liegt noch vor uns.

Die Karnevalisten kündeten schon vor Wochen 2G für alle Saalveranstaltungen an und jetzt auch für die nächsten Open-Air-Events. Wie stehen Sie dazu?

Mecklenbrauck Das ist sehr gut. Ich kenne niemanden, der eine bessere Idee hat. Kommunen, Länder, Fußballvereine denken darüber nach oder setzten es schon um. Ich kenne bisher nichts Besseres. Nach aktueller Corona-Schutzverordnung ist das die Chance, Karneval so zu feiern wie vor Corona. Es ist alternativlos. Das hilft auch den kleinen Vereinen, denn die hätten sonst einen logistischen Aufwand, den sie vielleicht gar nicht bezahlen könnten.

Wenn Sie an die Kürung denken, macht sich dann eine gewisse Aufregung breit?

Hat eigentlich irgendjemand das Sagen in Ihrer Prinzenpaar-Verbindung?

Mecklenbrauck Ich bin wohl eher die Rampensau. Viele sagen uns, dass der Prinz die wichtigere Person sei. Ob es so ist, weiß ich nicht. Irgendwie erscheint mir das komisch. Wir beide kannten uns, wir wussten, worauf wir uns einlassen. Dass ich meinen könnten, ich müsste den Leader machen, passt nicht zu mir und auch nicht zu unserer Art, das „Projekt“ Prinzenpaar anzugehen.

Maisch Ein Stück weit sicher. Ich glaube schon, dass wir strukturiert sind und organisiert und im Job schon einiges kennengelernt haben. Da wirft einen nichts mehr so schnell um. Wir gehen gelassen an die Dinge heran und sind vermutlich nicht zu flatterig, eher wohltemperiert.

Mecklenbrauck Aber am besten, man fragt uns noch mal nach der Session, wie entspannt wir dann wirklich waren.

Maisch Ich hoffe doch sehr, ein Karneval komplett ohne Bützchen wäre schon schade. Wie das dann in der Session sein wird, werden wir sehen. Ist ja noch ein paar Monate hin. Et kütt wie et kütt.